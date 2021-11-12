Киев, , 09:29 — REGNUM Видеоматериалы о том, как бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили доставляют в тюремную больницу, свидетельствуют о нарушении его прав. Об этом заявила журналистам уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передаёт «Украинская правда».

Людмила Денисова Ombudsmanrf.org

«Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Михаилом, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — заявила Денисова.

Она обратилась к Комитету ООН против пыток и к Европейскому комитету по предотвращению пыток с призывом отреагировать на то, что показано в обнародованных роликах. Денисова также призвала народного защитника Грузии Нино Ломджария расследовать инцидент.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и он объявил голодовку, но 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест. Сторонники Саакашвили заявляют, что он может умереть, поэтому его нужно перевести в частную клинику. 8 ноября экс-президента перевезли в тбилисскую тюрьму, где есть клиника. 11 ноября минюст Грузии обнародовал видео, как упитанный Саакашвили оказывал сопротивление при помещении его тюремную палату, а его несли, держа за руки и за ноги.

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