Москва, 12 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Накопительная часть пенсии должна быть выведена из системы обязательного пенсионного страхования, но при этом быть добровольной, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Что касается негосударственной пенсии, повторю: все, что сейчас предлагается гражданам, должно быть исключительно добровольным. Но при таком уровне недоверия общества к пенсионной системе, к маленьким пенсиям, к негосударственным пенсионным фондам крайне сложно побудить людей добровольно формировать пенсию при низких доходах», — отметил Нилов в телеграм-канале.

Именно поэтому ни правительство, ни ЦБ вот уже несколько лет не могут предложить альтернативный продукт для формирования добровольной накопительной пенсии, указал парламентарий.

«Во-первых, нужно немедленно вывести накопительную пенсию из системы ОПС, куда она была с самого начала введена ошибочно, и перестать её замораживать. Во-вторых, нужно искать, в том числе пропагандистскими методами, стимулирующие варианты, создавая гражданам максимально комфортные условия для добровольного зарабатывания негосударственной пенсии», — рассуждает депутат.

Пока же все, что выходит в публичное пространство, представляется крайне слабо реализуемым, подчеркнул Нилов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект, продлевающий на 2024 год заморозку накопительной части пенсии.