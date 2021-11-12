Лас-Вегас, США, 12 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

(сс) mark6mauno Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс»

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Пол Коттер, Йонас Рёндбьерг и Джонатан Маршессо.

В составе Миннесоты» отличились Джаред Сперджен и Райан Хартман. Российские хоккеисты Кирилл Капризов и Дмитрий Куликов отметились результативными передачами.

На сегодняшний день «Вегас» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 16 очков. «Миннесота» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 18 очками.

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