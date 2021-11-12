Пермь, , 09:24 — REGNUM В Березниках Пермского края произошел крупный пожар на городском предприятии. Загорелся склад с эмульгатором, сообщает ГУ МЧС по региону.

Пожар Wallspaper.ru

Возгорание возникло 11 ноября. Пламя распространился на площади 60 квадратных метров. Огонь объял площадку, где хранилось легко воспламеняемое маслянистое вещество.

Погибших и пострадавших нет. Самостоятельно из горящего здания эвакуировались десять человек. В тушении пожара принимали участие 42 человека, 15 единиц техники. В настоящее время предприятие функционирует в штатном режиме. Причина пожара устанавливается.