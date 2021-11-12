Калуга, , 09:55 — REGNUM Экскурсия, приуроченная к всероссийскому экологическому празднику — Синичкину дню ‑ и посвященная оставшимся зимовать птицам, состоится 12 ноября в Калуге на территории памятника природы «Роща Комсомольская». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Синичка в ноябре Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

По информации орнитологов, Синичкин день калужане отмечают относительно недавно, его история имеет давние корни. 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из лесов ближе к человеческому жилью и ждут помощи от людей.

Бесплатную экскурсию по природной территории Калуги проведет начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов профильного министерства, орнитолог Юрий Галченков. Калужане и гости областного центра узнают, кого из пернатых можно встретить в калужской «Комсомольской роще» с наступлением холодов, как люди могут помочь птицам пережить суровые зимние условия и чем можно кормить птиц на кормушках. Количество участников экскурсии будет ограниченно. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой организаторы просят учитывать санитарные требования в период проведения экскурсии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области переписали поющих соловьёв