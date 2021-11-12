Калуга, 12 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Экскурсия, приуроченная к всероссийскому экологическому празднику — Синичкину дню ‑ и посвященная оставшимся зимовать птицам, состоится 12 ноября в Калуге на территории памятника природы «Роща Комсомольская». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Синичка в ноябре

По информации орнитологов, Синичкин день калужане отмечают относительно недавно, его история имеет давние корни. 12 ноября значится как день памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетают из лесов ближе к человеческому жилью и ждут помощи от людей.

Бесплатную экскурсию по природной территории Калуги проведет начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов профильного министерства, орнитолог Юрий Галченков. Калужане и гости областного центра узнают, кого из пернатых можно встретить в калужской «Комсомольской роще» с наступлением холодов, как люди могут помочь птицам пережить суровые зимние условия и чем можно кормить птиц на кормушках. Количество участников экскурсии будет ограниченно. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой организаторы просят учитывать санитарные требования в период проведения экскурсии.