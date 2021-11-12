Киев, 12 ноября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Действия России направлены на то, чтобы Украина ещё больше ощутила на себе влияние энергетического кризиса. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил заместитель министра энергетики Украины Максим Немчинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

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По его словам, «Россия блокирует импорт из Казахстана, не пуская железнодорожные вагоны с углём на Украину», а также постоянно уменьшает заказанные мощности по транзиту газа.

«То есть они делают всё для того, чтобы мы ещё больше ощутили на себе этот кризис», — сказал Немчинов.

«Мы сегодня фактически находимся в состоянии энергетической войны с Россией», — добавил замглавы ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября председатель правления украинского Нафтогаза Юрий Витренко заявлял, что суточные объёмы российской прокачки газа через Украину сократились вдвое, до 80 млн куб. метров, хотя в начале 2021 года этот объём был равен 180 млн куб. метров.

С 1 ноября транзит российского природного газа через территорию Украины сократился на треть по сравнению с данными на 1 октября — до 57 млн кубометров в сутки.