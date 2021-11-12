Париж, , 09:22 — REGNUM Борьба с социальным неравенством в мире, которое выросло на фоне пандемии коронавируса, должна быть усилена. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис 11 ноября в ходе выступления на Парижском форуме мира.

Камала Харрис Gage Skidmore

По ее словам, разрыв между богатыми и бедными, мужчинами и женщинами, глобальным Севером и глобальным Югом существовал всегда. Вместе с тем Харрис напомнила, что эти процессы могли как ускоряться, так и замедляться.

Вице-президент подчеркнула, что в настоящее время в мире растет число крайне бедных и число крайне богатых. Она также отметила, что всего 1% людей владеет 45% мирового богатства, в то время как большое количество детей голодает, вопреки тому, что в мире производится достаточно еды для всех.

Харрис призвала мировых лидеров задуматься над этими фактами и «перестать закрывать глаза». Вице-президент добавила, что все они должны прийти к тому, что рост разрыва между богатыми и бедными неприемлем.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября глава Белого дома Джо Байден заявил, что американские миллиардеры, составляющие 1% от населения США, почти не платят налогов.

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