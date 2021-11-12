Самара, 12 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Ярмарочную торговлю намерены развивать в Самарской области. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Администрация правительства Кемеровской области Ярмарка

Сообщается, что данный вопрос рассматривался на совещании в правительстве региона по вопросу ценового регулирования на рынке продовольственных товаров Самарской области.

Сообщается, что исполняющая обязанности первого вице-губернатора — председателя областного правительства Наталья Катина предложила развивать ярмарочную торговлю для регулирования цен на продовольственные товары. Катина считается, что такая торговля позволит жителям покупать продукты напрямую от местных производителей по доступным ценам.

Отмечается, что в регионе регулярно работают 116 ярмарок, в которых создано более десяти тысяч торговых мест, при этом заняты лишь 60% мест.

Чиновники, считают, что производители не выходят на эти места из-за отсутствия продавцов и транспорта, на котором можно привезти товар на ярмарку.

«Разговор о том, что мы предоставили места, а они не идут, меня не устраивает. Нужно пригласить сельхозпроизводителей, обеспечить для них — не только крупных, но и малых, и средних — возможность для сбыта продукции, а жителям — возможность по доступным ценам ее приобрести. Мы многим хозяйствам оказываем меры поддержки, а у них продукция не продается. В чем тогда эффективность этих мер? Это важная задача», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азаров, который поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия решить данный вопрос в течение недели.

На совещании было предложено отработать логистику «фермер — ярмарка» и рассмотреть субсидирование затрат на доставку.

Азаров поддержал это предложение, заявив, участие крупных сельхозпроизводителей в ярмарках позитивно отражается на ценах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области предложили выдавать деньги малообеспеченным на продукты.