Вашингтон, , 09:19 — REGNUM Разработчики игровых модификаций выяснили, что вызывает проблемы при запуске игры The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition с установленными дополнениями. Об этом 12 ноября сообщает журнал PC Gamer.

TES V: Skyrim Скриншот с YouTube

Автор статьи отметил, что, из-за «модапокалипсиса», который ожидался с релизом Skyrim Anniversary Edition, он сократил список своих модов до минимального, однако всё равно столкнулся с проблемой «чёрного экрана» после загрузки сохранения модифицированной игры.

Пользователь Reddit и моддер Джозеф Рассел выяснил причины ошибки. Он заметил, что обновлённая версия игры запускает скрипты быстрее, чем предыдущие, из-за чего возникают ошибки при запуске её модифицированного варианта. Т. е. фактически проблемы у геймеров возникают из-за того, что игра стала слишком производительной. Рассел выпустил свой мод, который исправляет эту ошибку.

Напомним, релиз The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition состоялся 11 ноября 2021 года. В новую версию игры включены все дополнения, улучшения, которые были добавлены в Skyrim Special Edition, а также контент коллекции Creation Club.

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