Рыбинск, Ярославская область, 12 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области местные власти не смогли продать на торгах главное автотранспортное предприятие города. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Rybinsk.ru ПАТП-1 в Рыбинске

«ПАТП-1» в Рыбинске был выставлен на торги ещё в сентябре. Его продажа входила в план приватизации муниципального имущества. Предприятие оценили в 312,9 миллионов рублей. Решившийся приобрести автотранспортное предприятие стал бы держателем ста процентов акций.

Однако купить «ПАТП-1» никто не захотел. На аукцион, который должен был пройти 11 ноября никто не заявился. О новых торгах пока не объявлено.