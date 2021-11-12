Волгоград, 12 ноября, 2021, 09:22 — ИА Регнум. От занимаемой должности освобождён председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Леонид Титов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru/ Администрация Волгоградской области

Решение принято 11 ноября. Исполняющим обязанности председателя комитета назначен Алексей Бахтуров, который ранее занимал должность заместителя председателя комитета — начальника отдела профилактики экстремизма и реализации государственной национальной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Волгограде вандалы осквернили новый памятный знак жертвам Холокоста. Местные СМИ связывают увольнение чиновника с данным инцидентом.