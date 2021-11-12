Ханты-Мансийск, 12 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 255 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (55 случаев), сообщает 12 ноября региональный оперативный штаб.

Пресс-служба минздрава Удмуртии Коронавирус

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 252 случая.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 12 ноября в Югре зарегистрировано 85 222 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 78 583 человека, 1498 пациентов с COVID-19 скончались (на 11 человек больше, чем днём ранее).