Джакарта, , 09:19 — REGNUM Губернатор Джакарты Аниес Басведан заявил, что достижения в области вакцинации сделали столицу Индонезии одним из 50 городов мира с лучшим контролем COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

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«Данные за 9 ноября 2021 года показывают, что почти 11 млн человек в Джакарте получили первую дозу вакцины против коронавируса, и более половины из них получили вторую дозу», — говорится в заявлении губернатора Джакарты.

Джакарта входит в топ-50 городов мира с лучшими показателями по борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто передал 53 единицы жилья семьям экипажа, погибшего на подводной лодке Nanggala-402.

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