Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения в ночь на 12 ноября частично закрыли устройства Комплекса защитных сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции КЗС.

Instagram.com/dambaspb_kzs/ КЗС Петербурга закрыли

Как отметили в КЗС, в связи с прогнозом подъема уровня воды в устье реки Невы до значений, близких к критическим, принято решение о частичном закрытии дамбы. В 02:50 мск 12 ноября было закрыто судопропускное сооружение С-2, а также затворы всех шести водопропускных сооружений.

«Судопропускное сооружение С-1 не задействовано. Кронштадтский корабельный фарватер свободен для судов. Движение по скоростной автомагистрали КЗС осуществляется в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе, имея в виду часть КАД Петербурга, проходящую по дамбе.

На 09:08 мск 12 ноября уровень воды на постах: «Горный» составил 112 см, на С1» (КЗС) —09:13 мск — 85 см, «С2» — 89.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем в пятницу, 12 ноября, в Петербурге ожидается небольшой дождь. Будет дуть западный, северо-западный умеренный ветер. Температура воздуха в течение суток +4…+6 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем повышаться.

В субботу, 13 ноября, местами также ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер северо-западный ночью умеренный, днем слабый. Температура воздуха в течение суток +2…+4 гр. Атмосферное давление будет повышаться. А в воскресенье, 14 ноября, будет без существенных осадков. Ветер ночью переменный слабый, днем северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью −1…+1 градус, днем +1…+3 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем повышаться.