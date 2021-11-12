Сент-Луис, США, , 09:14 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

«Нэшвилл Предаторз» Michael Miller

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин забросил свою первую шайбу в сезоне НХЛ. Также в составе «Предаторз» отличились Мэтт Дюшейн, оформивший дубль, и Люк Канин.

В составе «Сент-Луиса» дубль на счету Джордана Кайру. Ещё один гол забил российский форвард Владимир Тарасенко.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает восьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 17 очков. «Сент-Луис» идёт на третьем месте в Западной конференции с 18 очками.

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