Пекин, , 09:13 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подписал постановление, фиксирующее положение об управлении подземными и грунтовыми водами, сообщает агентство Синьхуа.

Ли Кэцян World Economic Forum

Новое постановление, которое вступит в силу 1 декабря, устанавливает конкретные правила по управлению подземными водами в областях обследования и планирования, сохранения и защиты, обработки при чрезмерной эксплуатации, борьбы с загрязнением, надзора и управления.

Местные органы управления водными ресурсами и управления природными ресурсами и экологической средой должны проводить обследования и оценки состояния подземных вод и соответственно принимать меры по защите подземных вод и борьбе с загрязнением, говорится в нем.

Согласно документу, для улучшения сохранения и защиты подземных вод будет поставлен под контроль общий объем добываемых подземных вод, а также уровни подземных вод. За исключением особых обстоятельств, грунтовые воды, которые нелегко восполняются, не должны эксплуатироваться.

В постановлении также предусмотрено, что определение районов, в которых эксплуатация подземных вод запрещена или ограничена, должно быть стандартизировано, а органы власти на уровне провинций должны составлять планы по освобождения местных подземных вод от чрезмерной эксплуатации.

Также необходимо провести работу по усилению контроля за деятельностью, загрязняющей подземные воды; уточнить правила, предотвращающие загрязнение подземных вод, вызванное загрязнением почвы, производственной и строительной деятельностью; и усилить мониторинг и контроль. Нарушения этого положения повлекут за собой юридическую ответственность.