Салехард, 12 ноября, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В Салехарде из-за морозов сдвигаются сроки строительства долгожданного моста через реку Шайтанка. Об этом сообщат ГТРК «Вести — Ямал».

Пресс-служба губернатора ЯНАО Пуровский мост

Строительство моста через реку Шайтанка ведётся почти круглосуточно. Ночная температура атмосферного воздуха в Салехарде достигает — 20 градусов по Цельсию.

«Морозы импортная техника, немецкая в частности, не всегда выдерживает, бывает подводит, но ничего — отогреваем электричеством», — сообщил машинист крана Алексей Кадыров.

На морозе отказывается работать дизельныё генератор, его приходится оперативно ремонтировать. Если не будет сильных морозов, строители обещают сдать объект в конце ноября. Затем дорожники приступят к окончательному обустройству подъездов к мосту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года на Ямале открыли Пуровский мост, который соединил с Большой землёй три района на востоке региона.