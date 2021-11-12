12 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Климатический саммит в Глазго в самом разгаре, но единства мнений участников переговоров в отношении мер противодействия глобальному потеплению не наблюдается. Некоторые страны игнорируют предложения принимающей стороны СОР26 — Великобритании.

Ангелина Потеряйко, , 13:51 — REGNUM Ряд предложений по ограничению выбросов парниковых газов, выдвинутых на 26-й Конференции ООН по изменению климата в Глазго (COP26) сторонниками жёсткой климатической повестки, не был поддержан некоторыми участниками, что внесло раскол в переговоры и омрачило настроение наиболее радикальных «защитников» климата, в число которых в первую очередь входит хозяйка климатического саммита — Великобритания.

Экология. Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Предложение правительства Великобритании по запрету продажи бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 года не получило поддержки многих автопроизводителей. В частности, США, Китай, Германия и Франция не подписали предложенный план, согласились с ним всего 32 страны, включая Индию, Турцию и 12 стран — членов ЕС. Volvo, Daimler, Ford и General Motors согласились с планом, другие крупные автопроизводители — Volkswagen, Renault, Stellantis, BMW и Nissan — отказались от него.

План предполагает, что выбросы мирового автомобильного парка будут сведены к нулю к 2040 году, а все новые автомобили уже с 2035 года не должны будут иметь выбросов парниковых газов. В список подписавших соответствующую декларацию, предложенную Великобританией на COP26, также вошли владельцы автопарков и финансовые учреждения.

Двигатель внутреннего сгорания

Некоторые страны до сих пор не представили согласованные цели по сокращению выбросов для ограничения потепления до 1,5°С. Поэтому руководство СОР26, президентом которого является британец Алок Шарма, призывает эти страны представить новые обязательства в 2022 году. Этот призыв положил начало ожесточенным трехдневным дебатам между участниками переговоров. По мнению инициаторов ужесточения обязательств по сокращению выбросов всеми странами, подписавшими Парижское соглашение в 2015 году, принятые на данный момент обязательства не могут быть утверждены, так как они не обеспечивают достижение согласованной цели по ограничению роста глобальной температуры.

Поэтому Великобритания на правах председателя на переговорах по климату разработала соглашение, которое «призывает Стороны пересмотреть и усилить целевые показатели до 2030 года в своих определяемых на национальном уровне вкладах, если это необходимо для согласования с целью Парижского соглашения по температуре к концу 2022 года».

В призыве приводится следующая рекомендация: по сравнению с уровнями 2010 года к 2030 году выбросы должны будут сократиться на 45% для достижения цели в 1,5 градуса. Предлагается ежегодно, начиная с 2022 года, проводить министерские совещания по этой проблеме.

В призыве также содержится требование к странам «ускорить постепенный отказ от угля и субсидий на ископаемое топливо», а также сократить выбросы парниковых газов (в первую очередь метана) и восстановить леса.

Развивающиеся страны утверждают, что богатые страны несут ответственность за большинство сегодняшних последствий изменения климата, потому что они начали производить выбросы углерода намного раньше, чем остальной мир.

Протестующие в Глазго 3 октября 2021 года francis mckee

При этом обязательства богатых стран финансово помогать бедным в адаптации к изменению климата не были выполнены в течение последних шести лет и не находят активного отклика среди участников саммита.

Исключением снова стала Великобритания, которая готова оказать помощь более бедным странам в размере £290 млн. Британское правительство заявляет, что деньги будут направлены на мероприятия по борьбе с изменением климата, улучшение охраны окружающей среды и содействие развитию низкоуглеродной экономики в странах Азии и Тихого океана.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 10 ноября призвал все страны подписать новое Соглашение о климате, ограничивающее рост глобальной температуры 1,5°С. Проект соглашения был опубликован в тот же день.

«Здесь, в Глазго, мир ближе, чем когда-либо, к тому, чтобы обозначить начало конца антропогенного изменения климата, и это величайший дар, который мы можем передать нашим детям, нашим внукам и еще не родившимся поколениям», — заявил Борис Джонсон.

О реакции мирового сообщества на призыв британского премьер-министра мы узнаем уже сегодня, 12 ноября 2021 года, в последний день работы саммита.