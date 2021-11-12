Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Чтобы уже в первой половине 2022 года прививку от коронавирусной получили 70% населения Земли, необходимо разработать международный план вакцинации от COVID-19. Об этом в своём видеообращении к участникам Парижского форума мира заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Вакцинация Фото страницы правительства Калужской области в социальной сети «ВКонтакте»

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Генсек уверен, что такой план позволит как минимум удвоить темпы производства и распределения вакцин. Глава ООН добавил, что коронавирус усилил неравенство в мире, пишет ТАСС. При этом факт, что миллиарды людей на планете все ещё ждут своей первой прививки от COVID-19, Гутерреш назвал «моральной ошибкой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш назвал аморальным сложившееся положение дел с распределением вакцин от COVID-19, при котором богатые страны препятствуют получению препаратов бедными государствами. Он подчеркнул, что «это позволяет мутациям развиваться и разрастаться, обрекая мир на миллионы смертей и продлевая экономический спад, который может стоить триллионы долларов».

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