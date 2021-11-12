Майминский район, Алтай, , 09:10 — REGNUM В Майминском районе Республики Алтай правоохранители организовали проверку по факту смертельного ДТП. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Смертельный наезд на Алтае МВД по Республике Алтай

Утром 11 ноября в селе Карасук 38-летний житель Омска за рулём автомобиля Mercedez-Benz сбил 68-летнюю местную жительницу. Как отмечается, женщина вышла на дорогу перед близко движущейся машиной.

«В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, до приезда скорой помощи. У водителя взята кровь на наличие алкоголя», — добавили в ведомстве.

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