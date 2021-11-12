Москва, , 09:08 — REGNUM Создать в России реестр граждан, не обращавшихся к врачу, но имеющих антитела к коронавирусу, а также выдавать им QR-код предложил депутат Госдумы Сергей Леонов («Единая Россия»).

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

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С предложением создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев парламентарий предложил главе Минздрава Михаилу Мурашко, сообщают РИА Новости.

Накануне состоялось заседание комитета Госдумы по охране здоровья с участием профильного министра. Такие встречи предложили проводить регулярно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ совместно с профильными ведомствами прорабатываются законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что мера будет действовать до июня 2022 года.

Вместе с тем парламентарии не раз указывали на пробелы в подобных предложениях: как получить QR-код имеющим тела официально не переболевшим, а также что делать тем, у кого прививка производства иностранных компаний.

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