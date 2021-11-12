Оренбург, , 09:06 — REGNUM В Оренбургской области, по состоянию на 11 ноября, от коронавирусной инфекции привито 833 204 жителя, из них 40 557 — ревакцинировано. Это 65,6% от запланированного количества. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Вакцинация (сс) Governo do Estado de São Paulo

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Записаться на вакцинацию отCOVID-19 оренбуржцы могут по номеру телефона 122 и через портал Госуслуги. Без записи прививку можно сделать в торговых центрах Оренбурга в пятницу, субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00 по местному времени (09:00 — 15:00 мск).

Напомним, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова заявила о стабилизации эпидситуации, связанной с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, в Оренбуржье. Между тем тревогу медиков вызывают беременные оренбурженки. Жертвами COVID-19 стали 11 беременных. Женщин призывают пройти вакцинацию.

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