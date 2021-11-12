Минск, 12 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Власти Польши и Литвы используют ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией для получения дополнительного финансирования от Евросоюза. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Thijs ter Haar Флаги ЕС

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По его словам, именно западные страны «инструментализировали» эту миграцию, «потому что уничтожили государственность, экономику, инфраструктуру в отдельных странах, образ жизни там».

«Именно западные страны должны нести всю полноту ответственности за людей, которые массово сейчас бегут из государств, которые были разрушены западными странами», — сказал он РИА Новости.

Рыбаков подчеркнул, что Польша и Литва «используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

В настоящее время мигранты разбили палаточный городок прямо у пограничных ограждений, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС