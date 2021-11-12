Москва, , 09:02 — REGNUM В Москве 12 ноября пройдут осадки, а воздух потеплеет выше климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».

Мокрый снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится очередным ныряющим североатлантическим циклоном, из-за чего небо продолжит хмуриться, пройдут осадки в разной фазе в виде снега, переходящего в дождь, при температурном фоне на три градуса выше положенной климатической нормы», — говорится в прогнозе.

В столице ожидается облачная погода с кратковременными осадками в виде мокрого снега и дождя. Воздух в Москве и Подмосковье прогреется до пяти градусов выше нуля. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.