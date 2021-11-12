Сухум, , 09:01 — REGNUM 107 случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 11 ноября в ходе 446 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 273 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 50 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 33 013 носителей SARS-CoV-2. Из них 27 699 победили инфекцию, в том числе 11 — в течение последних суток. За всё время 482 пациента с диагнозом COVID-19 скончались, за последние сутки было два таких случая.

Днём ранее в Абхазии сообщили о выявлении 126 носителей SARS-CoV-2 в результате 455 исследований. Случаи смерти пациентов с COVID-19 не зафиксировали.