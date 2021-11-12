Омск, 12 ноября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Заместитель руководителя Сибирского управления Ростехнадзора Олег Демидович 12 ноября вручил исполняющему обязанности мэра Омска Евгению Фомину паспорт готовности города к отопительному периоду. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска.

Admobninsk.ru Отопительный сезон

Как уточнили омские власти, этот документ подтверждает, что городская система теплоснабжения полностью готова к предстоящим холодам.

Фомин отметил, что город и омские теплоснабжающие организации получили паспорта стопроцентной готовности к зимнему сезону в нормативные сроки. На всех объектах завершены программы капитальных и текущих ремонтов.

«Замечания, выявленные в ходе проверки организаций, были вовремя устранены», — добавил и. о. мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Омске стартовал 16 сентября. По данным мэрии, к этому периоду подготовили 5753 многоквартирных дома и 820 объектов социальной сферы.