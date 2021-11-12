Самара, , 09:02 — REGNUM Выделять определенную сумму малообеспеченным семьям для покупки базового набора продуктов предложили в Самарской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Подачка Цитата из м∕ф «Робин Гуд». Реж. Вольфганг Райтерман. 1973. США

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве региона по вопросу ценового регулирования на рынке продовольственных товаров Самарской области.

Отмечается, что исполняющая обязанности первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина внесла предложение по поддержке малообеспеченных семей. Так, она предложила выделять некоторую сумму на карту жителя региона для покупки базового набора продуктов, в который может быть включены мясо кур, молоко и хлеб. На эти продукты крупные торговые сети готовы предоставить скидки. Предварительная договоренность об этом уже имеется, сообщает пресс-служба.

Катина считает, что это может стать существенной помощью малообеспеченным жителям региона.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров согласился, что это предложение заслуживает внимания и предложил при его проработке ориентироваться и на продукты «борщевого набора».