Киев, 12 ноября 2021, 08:53 — REGNUM Подразделения территориальной обороны Украины в ближайший месяц будут призваны для проведения учений возле границы с Белоруссией, заявил глава МВД Украины Денис Монастырский.
По его словам, он дал поручение полиции поднять все общественные формирования, которые есть на этих территориях, «они имеют право на ношение травматического оружия».
Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.
В настоящее время мигранты разбили палаточный городок прямо у пограничных ограждений, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС