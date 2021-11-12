Киев, , 08:53 — REGNUM Подразделения территориальной обороны Украины в ближайший месяц будут призваны для проведения учений возле границы с Белоруссией, заявил глава МВД Украины Денис Монастырский.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вчера на СНБО мы говорили, в частности, про подразделения территориальной обороны. И министр обороны также поддержал эту идею, и президент поддержал, чтоб в этих областях (на границе с Белоруссией) провести учения территориальной обороны», — сказал он в эфире телеканала «1 + 1».

По его словам, он дал поручение полиции поднять все общественные формирования, которые есть на этих территориях, «они имеют право на ношение травматического оружия».

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

В настоящее время мигранты разбили палаточный городок прямо у пограничных ограждений, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС