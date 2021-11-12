Мэр Ярославля решил выступить в роли миротворца
Ярославль, 12 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков взялся за разрешение конфликта между депутатом муниципалитета Романом Галагаевым и хлебозаводом №1. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.
Напомним, возглавляемый Галагаевым «Городской торгово-выставочный центр» (ранее — муниципальный рынок «Старый город») перестал пропускать через свою территорию муковозы. Спор разбирается в суде, а машины пробиваются на завод с помощью судебных приставов.
11 ноября в мэрии состоялось совещание с целью урегулирования спора с участие мэра Владимира Волкова, председателя Общественной палаты Ярославля Александра Фёдорова, Романа Галагаева и собственника хлебозавода №1 Андрея Ильина.
«ГТВЦ» аргументирует запрет нагрузкой на дорожное покрытие, под которым находится большое количество инженерных коммуникаций.
О разрешении конфликта мэрия пока не сообщает. Зато стороны согласились сделать совместную фотографию с Владимиром Волковым. В начале следующей недели мэр пообещал выехать на место и лично разобраться в проблеме.