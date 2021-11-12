Ярославль, 12 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков взялся за разрешение конфликта между депутатом муниципалитета Романом Галагаевым и хлебозаводом №1. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

City-yaroslavl.ru Мэр-миротворец

Напомним, возглавляемый Галагаевым «Городской торгово-выставочный центр» (ранее — муниципальный рынок «Старый город») перестал пропускать через свою территорию муковозы. Спор разбирается в суде, а машины пробиваются на завод с помощью судебных приставов.

11 ноября в мэрии состоялось совещание с целью урегулирования спора с участие мэра Владимира Волкова, председателя Общественной палаты Ярославля Александра Фёдорова, Романа Галагаева и собственника хлебозавода №1 Андрея Ильина.

«ГТВЦ» аргументирует запрет нагрузкой на дорожное покрытие, под которым находится большое количество инженерных коммуникаций.

«Мы пригласили вас для выработки совместного решения проблемы. Необходимо рассмотреть все возможные варианты проезда техники на предприятие. Также нужно провести переговоры со специалистами инженерных сетей, чтобы не допустить повреждения коммуникаций при дальнейшей эксплуатации», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

«Вы давно знакомы, и как два соседа должны идти навстречу друг другу в решнии этого непростого вопроса», — сказал председатель Общественной палаты города Ярославля Александр Фёдоров.

О разрешении конфликта мэрия пока не сообщает. Зато стороны согласились сделать совместную фотографию с Владимиром Волковым. В начале следующей недели мэр пообещал выехать на место и лично разобраться в проблеме.