Абдулинский район, , 08:52 — REGNUM В Абдулинском городском округе Оренбургской области возле села Новоякупово горели торфяники. Тушение пожара осложняло то, что тлеющие очаги находились на значительной глубине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Тушение тлеющих торфяников Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области

Возгорание обнаружено 11 ноября. Тлеющие торфяники находились в 2,5 км от населенного пункта.

«На месте проведена проливка тлеющих участков, дополнительно привлечена инженерная техника для опашки торфяного поля и исключения перехода огня на участки степи и леса. Работы по тушению осложнило то, что тлеющие очаги находились на значительной глубине, куда с трудом можно было добраться. Пожарные вручную раскапывали места, где наблюдалось наиболее активное выделение дыма и заливали горящий торфяник», — сказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Оренбуржью Александр Ситников.

Примечательно, что поле с торфяниками возле села Новоякупово горело и ранее, поэтому находится под постоянным контролем пожарных и местной администрации.