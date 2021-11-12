Махачкала, , 08:49 — REGNUM Брат бойца ММА Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя органов власти, не опасного для жизни или здоровья, сообщили 12 ноября в пресс-службе Следственного комитета по Дагестану.

Дело Pixabay.com

Как установлено в ходе предварительного разбирательства, 11 ноября около 11:30 сотрудники полиции предприняли попытку остановить автомашину «Тойота Камри», у которой отсутствовали номерные знаки, а стекла были затонированы, однако водитель не подчинился их требованию. Совершив наезд на полицейского, он продолжил движение. Инцидент произошел на КПП «Аэропорт» в городе Каспийске.

«Водитель транспортного средства законные требования сотрудников ДПС не выполнил, продолжив движение сбил оградительный барьер поста, после чего совершил наезд на сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей. В результате сотруднику причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении СКР по региону.

Как оказалось, в машине находились двоюродный брат чемпиона ММА Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов и житель Дагестана Камал Идрисов. Их задержали 11 ноября по прибытии из Каспийска в московском аэропорту Шереметьево. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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