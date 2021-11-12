Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Сумму в размере $81,76 млн для финансирования миротворческих миссий ООН предоставила Россия, 11 ноября сообщили в пресс-службе постоянного представительства РФ при всемирной организации.

Defenseimagery.mil Миротворцы ООН

Средства пойдут на работу миротворцев в Западной Сахаре, Мали, Судане, Южном Судане, ДР Конго, ЦАР, Сомали, Ливане, Косове, на Кипре и Голанских высотах.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2020 года Россия выплатила ООН ежегодный взнос в размере $66 443 814.

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