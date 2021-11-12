Вашингтон, , 08:48 — REGNUM Microsoft хочет возродить проект игрового шоу «1 против 100» («Один против всех; «1 vs. 100»), которое было запущено ещё на консоли Xbox 360. Об этом 12 ноября сообщает портал Eurogamer.

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Известный журналист и инсайдер Джефф Грабб в рамках своей передачи Giant Bomb заявил, что реализацией этого проекта занимается студия Altspace VR, которая является подразделением Microsoft Mixed Reality. По его информации, в новой версии «1 против 100» в формате виртуальной реальности будут использоваться 3D-аватары, которые ранее появились в Microsoft Teams.

Для справки: в основу игрового шоу-викторины «1 против 100» легла одноимённая популярная телепрограмма, оно проходило еженедельно в определённое время в онлайн-формате. В его рамках владельцы Xbox 360 имели возможность выиграть аксессуары для консоли и другие призы.

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