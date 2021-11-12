Кишинёв, , 08:48 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии поддержали решение не принимать отчёт по работе за 2020 год Координационного совета по телевидению и радио (КСТР), что привело к отставке всех членов совета. Об этом объявил на заседании спикер законодательного органа Игорь Гросу.

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«Отчет КСТР за 2020 год отклонён. За это проголосовали 55 из 101 депутата», — сказал председатель парламента.

Все 55 депутатов, поддержавшие это решение, относятся к пропрезидентской партии «Действие и солидарность». Члены Блока коммунистов и социалистов голосовали против. Они заявляли, что это является опасным прецедентом.

Стоит отметить, что ранее депутаты парламента Молдавии от ПДС приняли закон о передаче законодательному органу полномочий утверждать состав КСТР, который контролирует медиарынок в республике. Кроме того, депутаты правящей партии готовят законопроект, в котором говорится об уменьшении рекламы на молдавских телеканалах, которые ретранслируют зарубежные программы.

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