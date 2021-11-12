Кишинёв, 12 ноября 2021, 08:48 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии поддержали решение не принимать отчёт по работе за 2020 год Координационного совета по телевидению и радио (КСТР), что привело к отставке всех членов совета. Об этом объявил на заседании спикер законодательного органа Игорь Гросу.

Парламент Молдавии
Парламент Молдавии
Socialistii.md

«Отчет КСТР за 2020 год отклонён. За это проголосовали 55 из 101 депутата», — сказал председатель парламента.

Все 55 депутатов, поддержавшие это решение, относятся к пропрезидентской партии «Действие и солидарность». Члены Блока коммунистов и социалистов голосовали против. Они заявляли, что это является опасным прецедентом.

Стоит отметить, что ранее депутаты парламента Молдавии от ПДС приняли закон о передаче законодательному органу полномочий утверждать состав КСТР, который контролирует медиарынок в республике. Кроме того, депутаты правящей партии готовят законопроект, в котором говорится об уменьшении рекламы на молдавских телеканалах, которые ретранслируют зарубежные программы.

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