Улан-Удэ, , 08:47 — REGNUM В Бурятии число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 2057. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки скончались шесть человек, пять из которых были старше 65 лет.

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В ковидных стационарах республики, по данным на 12 ноября, лечатся 1219 пациентов, у 953 из которых развилась внебольничная пневмония. 127 тяжёлых больных находятся в реанимации, 77 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё более 4 тыс. носителей коронавируса.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1500 коек: занято — 1219, свободно — 281 койка. Занятость коечного фонда составляет 81,2%», — добавили в оперштабе.