Джакарта, 12 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Командующий вооруженными силами Индонезии Хади Тьяхджанто передал 53 единицы жилья семьям экипажа, погибшего на подводной лодке Nanggala-402, сообщает CNN Indonesia.

Ministry of Defence and Security Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402

Передача жилья семьям погибших — это форма признательности правительства военным, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Всего министерство общественных работ и жилищного строительства построило 53 дома на площади 2 га. Строительство жилья началось 23 августа и продолжается в настоящее время. Планируется завершить строительные работы к 21 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея готова стать партнером Индонезии в переходе к экологически чистым технологиям и «зеленой» экономике.