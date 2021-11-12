Вашингтон, , 08:44 — REGNUM Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен посетит 15−20 ноября Кению, Нигерию и Сенегал, сообщили в Госдепе.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Отмечается, что в ходе визитов Блинкен «подчеркнёт глубину и широту отношений с африканскими партнёрами».

В Госдепе уточнили, что цель визита — «развитие сотрудничества между США и Африкой по общим глобальным приоритетам, включая прекращение пандемии и восстановление более инклюзивной глобальной экономики, борьбу с климатическим кризисом, возрождение демократий и укрепление мира и безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, США, ЕС и Британия выделят ЮАР $8,5 млрд за отказ от использования угольной генерации энергии.

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