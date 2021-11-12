Омск, , 08:44 — REGNUM Против водителя, сбившего ребёнка в Омске, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Омской области.

Пешеходный переход stux

Дело возбуждено по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Подозреваемый — омич 1990 года рождения.

Вечером 29 октября мужчина ехал на автомобиле ГАЗ-33 025 с неработающей передней фарой. На улице Мельничной на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 14-летнюю девочку.

Школьницу госпитализировали. 11 ноября, несмотря на усилия медиков, она скончалась.

Предварительная причина произошедшего — нарушение водителем требований правил дорожного движения и дорожных знаков.

Назначены необходимые экспертизы, расследование продолжается.

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