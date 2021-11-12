Ульяновск, 12 ноября 2021, 08:42 — REGNUM В Ульяновской области продолжается перепрофилирование стационаров для лечения пациентов с коронавирусом и проведения диспансеризации переболевших ковидом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник будут проводить углубленную диспансеризацию переболевших ковидом
Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник будут проводить углубленную диспансеризацию переболевших ковидом
Ulgov.ru

Власти отмечают, что развёртывание дополнительных коек для ковидных больных началось с июля 2021 года. Только за октябрь их открыто 716. Всего в Ульяновской области организовано 2962 ковидные койки в 18 госпиталях, из них на 11 ноября было свободно 460.

Всего, по данным оперативного штаба России, в Ульяновской области официально выявлено 101 805 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время госпитализированы в больницы 2568 больных COVID-19, дома (амбулаторно) лечатся 12 534 человека.

Меняет формат работы областной Центр профессиональной патологии. Для разгрузки поликлиник здесь будут проводить углубленную диспансеризацию жителей, переболевших ковидом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 90 567 человек переболели COVID-19. От осложнений, вызванных заражением коронавирусом, скончались 3160 жителей. Под наблюдением в настоящее время остаются 22 006 человек.

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