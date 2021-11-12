Ульяновск, 12 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается перепрофилирование стационаров для лечения пациентов с коронавирусом и проведения диспансеризации переболевших ковидом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник будут проводить углубленную диспансеризацию переболевших ковидом

Власти отмечают, что развёртывание дополнительных коек для ковидных больных началось с июля 2021 года. Только за октябрь их открыто 716. Всего в Ульяновской области организовано 2962 ковидные койки в 18 госпиталях, из них на 11 ноября было свободно 460.

Всего, по данным оперативного штаба России, в Ульяновской области официально выявлено 101 805 случаев заражения коронавирусом. В настоящее время госпитализированы в больницы 2568 больных COVID-19, дома (амбулаторно) лечатся 12 534 человека.

Меняет формат работы областной Центр профессиональной патологии. Для разгрузки поликлиник здесь будут проводить углубленную диспансеризацию жителей, переболевших ковидом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 90 567 человек переболели COVID-19. От осложнений, вызванных заражением коронавирусом, скончались 3160 жителей. Под наблюдением в настоящее время остаются 22 006 человек.