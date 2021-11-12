Москва, , 08:42 — REGNUM В Москве горожанам, которые проходят лечение от коронавирусной инфекции на дому, выдано более 5 миллионов упаковок лекарств, сообщается на портале мэра столицы.

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Бесплатные лекарства — противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики, — москвичи получают по решению врачей. А пациентам с пневмонией бесплатно выдают пульсоксиметры для оценки уровня насыщения крови кислородом

По данным департамента здравоохранения Москвы, на сегодняшний день в столице для лечения больных COVID-19 сформирован большой запас противовирусных, антибактериальных лекарственных препаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в медицинских учреждениях Москвы к пациентам с диагнозом COVID-19 врачи начали применять новую терапию.

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