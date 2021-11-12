Нью-Йорк, США, 12 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 11 ноября разнонаправленно. В минусе вновь Dow Jones.

USA-Reiseblogger Фондовая биржа на Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 158,71 пункта (0,44%), до уровня 35 921,23 пункта. S&P 500 подорожал на 2,56 пункта (0,06%), приподнявшись до уровня 4649,27 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 81,58 пункта (0,52%), повысившись до уровня 15 703,28 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,25 (0,31%), до уровня $81,59 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 10 ноября снижением на фоне негативных данных по инфляции и падения цен на нефть.

Читайте также: Давление на нефтяной рынок оказывает дорожающий доллар