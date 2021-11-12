Нью-Йорк, США, , 08:36 — REGNUM Картина Винсента Ван Гога «Стога пшеницы», написанная на бумаге акварелью, была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $35,9 млн. Об этом 12 ноября сообщается на сайте аукционного дома.

Джон Ричи. Аукцион. 1875

Пейзаж «Стога пшеницы» был написан Ван Гогом в 1888 году, во время пребывания художника в Арле, на юге Франции. Свои работы, написанные в этот период сам художник относил к числу лучших.

После смерти Ван Гога картину унаследовал его брат Тео, а затем картина сменила несколько владельцев, пока не попала в руки нацистов во время Второй мировой войны и следы её затерялись вплоть до 1970 года. В этом году аукционный дом Christie's выкупил картину у американской компании, специализирующейся на продаже предметов искусства.

За акварель «Стога пшеницы» аукционный дом планировал выручить $20−30 млн, однако картина была продана почти на $6 млн дороже планируемой стоимости. Таким образом, написанный акварелью пейзаж стал самой дорогой работой Ван Гога на бумаге.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продаже на аукционе в Гонконге картины Пабло Пикассо «Женщина на корточках» (Femme accroupie).

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