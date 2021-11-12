Челябинск, 12 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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Дело о нарушении Правил дорожного движения, повлекшем гибель человека, расследует полиция. Прокуратура поставила ход расследования на контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла на улице Чоппа, 2. В результате столкновения двух автомобилей колесо и детали кузова отлетели на женщину. Пострадавшая скончалась в больнице.