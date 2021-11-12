Санкт-Петербург, 12 ноября 2021, 08:35 — REGNUM Определяющим моментом в матче против команды Кипра стал второй гол сборной России. Об этом заявил журналистам главный тренер российской команды Валерий Карпин.
«Повлиял второй гол. После второго мяча уровень сопротивления у киприотов снизился», — сказал Карпин.
Он отметил, что в перерыве ничего сверхъестественного не говорил, просто подкорректировал позиции игрокам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карпин заявил, что после третьего гола стал думать о матче с Хорватией.
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