Санкт-Петербург, , 08:35 — REGNUM Определяющим моментом в матче против команды Кипра стал второй гол сборной России. Об этом заявил журналистам главный тренер российской команды Валерий Карпин.

Валерий Карпин Светлана Бекетова

«Повлиял второй гол. После второго мяча уровень сопротивления у киприотов снизился», — сказал Карпин.

Он отметил, что в перерыве ничего сверхъестественного не говорил, просто подкорректировал позиции игрокам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карпин заявил, что после третьего гола стал думать о матче с Хорватией.

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