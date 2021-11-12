Санкт-Петербург, 12 ноября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Определяющим моментом в матче против команды Кипра стал второй гол сборной России. Об этом заявил журналистам главный тренер российской команды Валерий Карпин.

Светлана Бекетова Валерий Карпин

«Повлиял второй гол. После второго мяча уровень сопротивления у киприотов снизился», — сказал Карпин.

Он отметил, что в перерыве ничего сверхъестественного не говорил, просто подкорректировал позиции игрокам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Карпин заявил, что после третьего гола стал думать о матче с Хорватией.