Хартум, 12 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Фактический глава Судана, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве председателя обновленного переходного Суверенного совета республики, 11 ноября передал телеканал Asharq.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

Присягу принимал руководитель судебной системы страны Абдель Абдин. Вместе с аль-Бурханом новому совету также присягнули и другие его члены.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан утвердил измененный состав Суверенного совета Судана.