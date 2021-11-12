Оренбург, , 08:34 — REGNUM В Оренбургской области от коронавирусной инфекции скончались 11 беременных женщин. Об этом 11 ноября во время заседания оперштаба сообщила глава минздрава региона Татьяна Савинова.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«У нас два года не было материнской смерти. На данный момент мы потеряли уже 11 женщин. Все 11 — от ковида. Сейчас на ИВЛ — три пациентки. За последнюю неделю потеряли двух новорожденных. Одного — в возрасте суток, второго — в возрасте двух суток. Они родились с тотальной пневмонией», — цитирует министра портал utv.ru.

Вместе с тем, Савинова констатировала стабилизацию эпидобстановки в Оренбуржье. По ее словам, улучшения очевидны, в том числе благодаря качественно проведенной нерабочей неделе с 30 октября по 7 ноября. Тренд по снижению количества новых случаев заражения сохраняется. Однако сокращения количества заражённых среди беременных нет. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Прививка для них — единственный способ не болеть тяжело. У многих беременных женщин есть дети школьного возраста. Им рекомендуется не выходить с дистанта. Дети могут быть бессимптомными носителями и «принести» вирус домой», — сказала Татьяна Савинова.