Петропавловск-Камчатский, , 08:31 — REGNUM В Камчатской краевой больнице ежедневно принимают около ста пациентов. В связи с большим потоком больных медработники дежурят сутками через день, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 ноября в пресс-службе краевого правительства.

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«Из-за распространения коронавирусной инфекции нагрузка на работу персонала приёмного отделения значительно возросла. Первая и вторая горбольницы закрыты и работают, как моногоспитали, поэтому мы работаем сутки через сутки», — рассказала старшая медсестра приёмного отделения Камчатской краевой больницы Любовь Филимонова.

В Камчатской крае работают четыре ковидных госпиталя. Обстановка по COVID-19 в регионе остаётся напряжённой. Для стабилизации ситуации с распространением коронавируса необходима вакцинация более 80% населения полуострова, констатируют врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, госавтоинспекция Камчатского края ищет водителей, которые препятствовали движению машины скорой помощи. Автомобили не только не освобождали левую полосу, игнорируя звуковые сигналы и включённую сирену, но и притормаживали.